Repubblica: “Mandragora e Nicolussi Caviglia con Sohm o Fagioli. Ballottaggio tra Dzeko e Piccoli”

E’ complicato entrare nelle scelte dei singoli per la gara di oggi che vedrà la Fiorentina dover affrontare il Genoa senza Moise Kean. L’impressione è che il tempo per la rivoluzione tattica sia stato troppo poco. Pronti a rientrare dal primo minuto De Gea in porta, Mandragora a centrocampo probabilmente con Nicolussi Caviglia mentre Fagioli resta in ballottaggio con Sohm, e Gudmundsson davanti. Il dubbio principale riguarda il centravanti con Piccoli naturale sostituto di Kean per caratteristiche e Dzeko riposato dopo la panchina in Germania. Chi parte dalla panca entrerà verosimilmente a gara in corso, anche perché i 7 gol segnati in 10 gare sono una miseria. Priorità però altrove. Serve smettere di subirli. Per salvarsi si parte da qui. Lo riporta Repubblica.