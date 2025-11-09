9 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:00

Repubblica: “Mandragora e Nicolussi Caviglia con Sohm o Fagioli. Ballottaggio tra Dzeko e Piccoli”

Difficile capire gli interpreti che sceglierà Vanoli oggi

E’ complicato entrare nelle scelte dei singoli per la gara di oggi che vedrà la Fiorentina dover affrontare il Genoa senza Moise Kean. L’impressione è che il tempo per la rivoluzione tattica sia stato troppo poco. Pronti a rientrare dal primo minuto De Gea in porta, Mandragora a centrocampo probabilmente con Nicolussi Caviglia mentre Fagioli resta in ballottaggio con Sohm, e Gudmundsson davanti. Il dubbio principale riguarda il centravanti con Piccoli naturale sostituto di Kean per caratteristiche e Dzeko riposato dopo la panchina in Germania. Chi parte dalla panca entrerà verosimilmente a gara in corso, anche perché i 7 gol segnati in 10 gare sono una miseria. Priorità però altrove. Serve smettere di subirli. Per salvarsi si parte da qui. Lo riporta Repubblica.

