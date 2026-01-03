Corriere dello Sport: “Nicolussi Caviglia? Ha aperto al Cagliari, Fiorentina pronta ad interrompere il prestito”

Guido Angelozzi ha intuito l’affare già da tempo. Per il direttore sportivo del Cagliari, infatti, Hans

Nicolussi

Caviglia

(25) rappresenta il centrocampista ideale per migliorare subito il livello del reparto. Il classe 2000 piace molto anche al tecnico Fabio Pisacane e, nei piani del club, dopo il turno di campionato è prevista l’accelerazione per chiudere tutti gli accordi. L’ultima offerta da 500.000 euro più il riscatto fissato tra i 4 e 5 milioni potrebbe essere leggermente ritoccata al rialzo. La distanza tra le parti resta comunque contenuta: tutti gli attori protagonisti sono interessati a finalizzare l’affare.