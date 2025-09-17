Marino: "Faccio un plauso alla Fiorentina per il mercato, bei colpi Piccoli e Nicolussi Caviglia"

Ai microfoni di TMW, Pierpaolo Marino ha analizzato l'inizio di stagione in Serie A e più in generale gli spunti che ha lasciato in eredità l'ultima sessione di calciomercato:Cosa hanno detto le prime...

Ai microfoni di TMW, Pierpaolo Marino ha analizzato l'inizio di stagione in Serie A e più in generale gli spunti che ha lasciato in eredità l'ultima sessione di calciomercato:

Cosa hanno detto le prime tre di campionato?

"Hanno detto che c'è un grande equilibrio fra le big: l'Inter che ha avuto un inizio problematico è una squadra destinata a riprendersi. La Juventus con la mano di Tudor sembra voler dichiarare che non sarà un'annata come la scorsa. C'è un Napoli che a Firenze è stato straripante e dominante dopo aver sollevato qualche perplessità nelle prime due di campionato. Ora Conte sembra aver trovato la quadratura con quel centrocampo a cinque che sembrava essere impossibile da schierare Roma, Lazio e Fiorentina.

Che stagione sarà per loro?

"La Fiorentina ha lavorato bene sul mercato, lotterà come fatto negli ultimi anni per l'Europa. La vedo bene, faccio un plauso per la campagna acquisti perché Piccoli e Nicolussi mi piacciono. Sulla Roma dico che le squadre di Gasperini balbettano sempre all'inizio, vediamo il salto fra novembre e dicembre ma potrà dare fastidio in zona Champions. La Lazio mi sembra un ambiente un po' demotivato, probabilmente per le turbolenze in cui si è trovata la società a causa della forzata chiusura del mercato". Lo scrive Tuttomercatoweb