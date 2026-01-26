Pedullà conferma: “Nicolussi Caviglia al Parma, il via libera già nelle prossime ore”

Hans Nicolussi Caviglia si prepara a lasciare la Fiorentina dopo una deludente prima parte della stagione. La trattativa con il Parma è in uno stato molto avanzato, al punto che il via libera potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Ricordiamo che Nicolussi Caviglia è in prestito dal Venezia con obbligo di riscatto a condizione che mai si verificheranno, al punto che l’ex Juve è con la valigia pronta. Quando il Cagliari ci ha provato per poi cambiare idea, la richiesta era di 500 mila euro per il prestito, il Parma si sta avvicinando, ormai pronto a tagliare il traguardo.

Lo riporta www.alfredopedulla.com