27 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:27

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pedullà conferma: “Nicolussi Caviglia al Parma, il via libera già nelle prossime ore”

Calciomercato

Pedullà conferma: “Nicolussi Caviglia al Parma, il via libera già nelle prossime ore”

Redazione

26 Gennaio · 23:36

Aggiornamento: 26 Gennaio 2026 · 23:36

TAG:

FiorentinaNicolussi CavigliaParmapedullà

Condividi:

di

Sempre più vicino l’addio alla Fiorentina per l'ex Venezia: accordo in chiusura con il Parma dopo un'esperienza deludente in viola

Hans Nicolussi Caviglia si prepara a lasciare la Fiorentina dopo una deludente prima parte della stagione. La trattativa con il Parma è in uno stato molto avanzato, al punto che il via libera potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Ricordiamo che Nicolussi Caviglia è in prestito dal Venezia con obbligo di riscatto a condizione che mai si verificheranno, al punto che l’ex Juve è con la valigia pronta. Quando il Cagliari ci ha provato per poi cambiare idea, la richiesta era di 500 mila euro per il prestito, il Parma si sta avvicinando, ormai pronto a tagliare il traguardo.

Lo riporta www.alfredopedulla.com

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio