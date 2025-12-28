28 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:17

Il Corriere dello Sport titola: “Nicolussi Caviglia deludente, il centrocampista potrebbe andare al Cagliari a gennaio”

Mirko Carmignani

28 Dicembre · 15:17

Aggiornamento: 28 Dicembre 2025 · 15:17

Il centrocampista viola potrebbe lasciare Firenze dopo un rendimento al di sotto delle aspettative rispetto ai presupposti

La Fiorentina si trova in un baratro ed ora si attende solo l’arrivo di Fabio Paratici per tentare di risollevare le sorti di una squadra ormai ad un passo dalla B. Per rivoluzionare, bisognerà cedere per generare introiti con vari nomi in uscita come Comuzzo, ma anche il centrocampista ex Venezia Nicolussi Caviglia che è arrivato con l’identikit del regista per Pioli, ma che ha sempre deluso.

Il giocatore, come riportato dal Corriere dello Sport, piace al Cagliari di Pisacane e potrebbe lasciare Firenze dopo 6 mesi molto brutti. Con lui altri nomi in uscita sono quelli di Dzeko che non si è mai trovato in viola e del portiere Martinelli, desideroso di giocare di più oltre alla situazione di Gudmundsson sempre da monitorare.

