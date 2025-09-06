6 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:01

Nazione svela: “Pioli ha provato Nicolussi Caviglia davanti alla difesa in un centrocampo a tre”

Nazione svela: “Pioli ha provato Nicolussi Caviglia davanti alla difesa in un centrocampo a tre”

Pioli sta lavorando sulla mediana a tre

Il campionato della Fiorentina ripartirà sabato 13 settembre alle ore 20.45 al Franchi contro il Napoli. Pioli sta approfittando di questi giorni per lavorare a fondo sulla mediana a tre che potrebbe essere la sorpresa con cui affrontare il prossimo ciclo di gare. Senza Sohm, il tecnico ha provato Nicolussi Caviglia davanti alla difesa. Una scelta che permetterebbe a Fagioli di agire da mezz’ala, liberato da compiti di regia, mentre sull’altro lato continua a lavorare Mandragora, prezioso per equilibrio e copertura. Oggi e domani il gruppo godrà di due giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 8. Per i rientri dei nazionali bisognerà attendere almeno martedì. Lo scrive La Nazione.

