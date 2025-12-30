Tuttosport svela: “Lazio ed Atalanta su Nicolussi Caviglia. Ma il Cagliari è in pole”

Si profila un gennaio da protagonista delle trattative per Hans Nicolussi Caviglia. Il regista valdostano può lasciare la Fiorentina, dove ultimamente fatica a trovare spazio e vanta diverse pretendenti. In primis il Cagliari che lo segue da tempo. Per il Cagliari molto dipenderà però dalla questione Prati. Se l’ex Spal dovesse restare, a quel punto i rossoblù potrebbero muoversi solo su altri fronti, mente ieri l’ex viola Folorunsho si è sottoposto a un intervento per la sutura del legamento collaterale mediale. Intervento riuscito.

Tornando a Nicolussi Caviglia, ci sono anche altre due squadre che lo seguono: Lazio e Atalanta. Se non ci fosse stato il blocco del mercato, forse oggi Nicolussi Caviglia starebbe dalle parti di Formello visto che prima dello stop alle operazioni in entrata i capitolini lo stavano trattando col Venezia. Da non escludere dunque un possibile ritorno di fiamma, così come va tenuta d’occhio l’Atalanta nel caso in cui dovesse partire uno in mezzo al campo tra Brescianini e Samardzic, che hanno entrambi diverse richieste. Lo riporta Tuttosport.