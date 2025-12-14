Nazione: “Il 4-4-1-1 oggetto di discussione, ma Vanoli opta per il 3-5-2. Nicolussi Caviglia titolare”

Il passaggio al 4-4-1-1 operato negli ultimi minuti della sfida contro la Dinamo Kiev è stato oggetto di discussione un po’ ovunque a Firenze nel corso del fine settimana ma per la sfida di questo pomeriggio contro il Verona Paolo Vanoli non sembra ancora intenzionato a riproporre la strambata tattica già dall’inizio: troppo importante, per lui, recuperare in modo accettabile Gosens (che manca ormai dai campi dallo scorso 29 ottobre) per avere una sufficiente copertura in difesa ma – al contempo – poter contare anche con una certa continuità sull’unico vero esterno offensivo della rosa, ovvero Kouame.

Fin tanto che il tedesco e l’ivoriano non saranno al 100%, dunque, è difficile pensare che la Fiorentina possa cambiare volto tattico in partenza ed è per questo che per il delicatissimo scontro diretto-salvezza di oggi il tecnico pare intenzionato a riproporre ancora una volta il 3-5-2. Rispetto alla sfida di Conference, tuttavia, ci saranno dei sostanziali cambiamenti: dal 1′, infatti, si rivedranno molti titolari lasciati a riposo in Coppa.

La partita più importante è quella che si gioca a centrocampo e nello specifico nella mattonella del regista: Fagioli infatti sta meglio ma ha svolto appena un allenamento con il resto del gruppo dopo la botta al piede subita contro il Sassuolo che gli ha fatto saltare la sfida con la Dinamo Kiev. Nicolussi Caviglia resta così il favorito per partire titolare nella sfida di oggi e anche il cambio di giovedì dell’ex Venezia al 67′ fa pensare che Vanoli si stia tenendo aperte più strade (i convocati saranno resi noti solo stamattina e solo allora si capirà se tanto Fagioli quanto Fazzini avranno recuperato dai rispettivi infortuni).

Per il resto non sembrano esserci grossi dubbi sulla formazione di partenza. Davanti a De Gea, spazio a Pongracic, Marí e Ranieri in difesa mentre in mediana, ai fianchi del play, dovrebbero agire Mandragora e Sohm con Dodo e Parisi sugli esterni. Davanti infine la sensazione è che verrà riproposta la coppia-gol che giovedì ha permesso alla Fiorentina di tornare alla vittoria dopo quasi due mesi, ovvero Gudmundsson-Kean. Lo scrive La Nazione.