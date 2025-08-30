Nicolussi Caviglia è il regista giusto per la Fiorentina di Pioli? Può giocare nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1

Nicolussi Caviglia può giocare sia con Fagioli-Mandragora, sia al posto dell'ex Juve in cabina di regia

Gli ultimi giorni di mercato sono scoppiettanti per la Fiorentina di Rocco Commisso. Il colpo piazzato dalla dirigenza viola a centrocampo è quello di Hans Nicolussi Caviglia. Il classe 2000 è un regista “tradizionale”, in grado di portare palla a testa alta ma anche di sventagliare la sfera con precisione a 40-50 metri. Il giocatore cresciuto nel settore giovanile della Juventus è stato acquistato dai viola con la formula del prestito con obbligo di riscatto (a 7 milioni di euro) al verificarsi di determinate condizioni, l’ufficialità è arrivata solo qualche ora fa.

Nicolussi Caviglia pertanto è proprio ciò di cui aveva bisogno la Fiorentina di Stefano Pioli dopo l’addio al termine della scorsa stagione di Danilo Cataldi e di Yacine Adlì, entrambi non riscattati dai viola in seguito al prestito. Con il tecnico parmigiano Nicolussi Caviglia potrebbe andare ad inserirsi in un 3-5-2. Nei tre in mezzo al campo, all’ex bianconero verrebbe affidata la regia, nel cuore dei viola, “slegando” così dai compiti di regista Fagioli, che andrebbe ad agire come mezzala insieme a Mandragora o a Sohm. Ma non è l'unica soluzione esistente, qualora Pioli dovesse optare per un 3-4-2-1, l’ex lagunare può alternarsi alla regia con l’altro giocatore cresciuto nel settore giovanile della Juve, ovvero Fagioli.