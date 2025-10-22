Graziani: “La società non ha sbagliato il mercato, i tifosi devono avere fiducia in questo gruppo”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante di Roma e Fiorentina Ciccio Graziani per parlare del brutto momento in casa viola con la squadra ultima: “Questa squadra non deve pensare a salvarsi perché abbiamo un ottimo organico e credo che ci siano tutti i presupposti per tornare in alto, bisogna solo sperare che questo accada presto.”

Sul centrocampo dell’anno scorso: “Abbiamo tanta qualità nel mezzo molta di più di un anno fa perché c’è tanta tecnica con Nicolussi e Sohm, avevamo Adli e Cataldi non dei fenomeni, quindi non vedo questo peggioramento anzi, siamo ricchi di talento e gioventù per fare bene.”

Prosegue: “Non buttiamo via tutto perché il mercato non è stato sbagliato e la società ha fatto tutto molto bene prendendo anche un allenatore valido come Pioli, dico ai tifosi di avere fiducia e di non gettarsi subito nel massimo pessimismo.”