Convocati Fiorentina: Subito convocato Nicolussi Caviglia, prima chiamata anche per Piccoli

Pioli ha delineato la lista dei giocatori che andranno ad affrontare il Torino di Baroni nella seconda giornata di campionato

Il mister viola Stefano Pioli ha diramato i convocati per la trasferta di Torino contro i granata di Marco Baroni che si giocherà domani alle 18:30 valevole per la seconda giornata di campionato: prima chiamata per il nuovo arrivato Nicolussi Caviglia che, senza allenamenti con la squadra, partirà per il Piemonte ed esordio tra i convocati anche per Piccoli, arrivato da Cagliari nelle scorse giornate. Per il resto è ancora out Beltran che è ancora dentro una lunga telenovela di mercato, mentre gli altri sono tutti a disposizione.