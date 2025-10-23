23 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:44

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pioli sulle orme di Palladino si affida al doppio play: Fagioli e Nicolussi come Adli e Cataldi

Redazione

23 Ottobre · 23:39

Aggiornamento: 23 Ottobre 2025 · 23:44

Il tecnico viola elogia le ultime prestazioni dei suoi centrocampisti e parla di assetto definitivo per dare qualità e fluidità alla manovra

Stefano Pioli, intervenuto in sala stampa dopo la vittoria di Vienna, ha analizzato l’assetto del suo centrocampo, soffermandosi in particolare sul rendimento di Nicolò Fagioli e Hans Nicolussi Caviglia. Il tecnico viola ha espresso grande soddisfazione per il momento dei due registi, lasciando intendere un possibile cambio di rotta tattico.

Le ultime due prestazioni di Nicolò sono state di alto livello. La posizione è quella che preferisce, poi costruire con uno o due dipende anche dagli avversari. Ma l’idea ora è di farli giocare insieme, ci danno palleggio e imbucate, quando abbiamo la palla ci fanno girare”, ha spiegato Pioli.

Un segnale chiaro: il tecnico sembra intenzionato a puntare sul doppio play, una soluzione che garantirebbe maggiore controllo del gioco e qualità nella costruzione dal basso. La coppia Fagioli–Nicolussi potrebbe diventare la chiave per dare ritmo e lucidità alla manovra della Fiorentina, rendendo il centrocampo viola più tecnico e imprevedibile. Lo scorso anno anche Palladino al netto di infortuni e flessioni di rendimento si era affidato in più di un’occasione a questa soluzione tattica impiegando contemporaneamente Adli e Cataldi.

