TMW scrive: “Interesse concreto del Parma per Nicolussi Caviglia, contatti avviati”

II Parma guarda a Firenze per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto raccolto da TMW, il club emiliano sta pensando a Nicolussi Caviglia, attualmente in prestito alla Fiorentina dal Venezia. La trattativa è ben avviata: Nicolussi è da tempo non più centrale nel progetto tecnico dei viola di Paolo Vanoli. Ovviamente è coinvolto anche il Venezia, che in estate aveva ceduto il centrocampista in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro al raggiungimento di determinate condizioni. Per Caviglia quello a Parma sarebbe un ritorno: ha già vestito la maglia gialloblù, in prestito dalla Juventus, nella stagione 2020/2021.