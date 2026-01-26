26 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
TMW scrive: “Interesse concreto del Parma per Nicolussi Caviglia, contatti avviati”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

TMW scrive: “Interesse concreto del Parma per Nicolussi Caviglia, contatti avviati”

Redazione

26 Gennaio · 18:11

Aggiornamento: 26 Gennaio 2026 · 18:11

TAG:

CalciomercatoNicolussi CavigliaParma

Condividi:

di

II Parma guarda a Firenze per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto raccolto da TMW, il club emiliano sta pensando a Nicolussi Caviglia, attualmente in prestito alla Fiorentina dal Venezia. La trattativa è ben avviata: Nicolussi è da tempo non più centrale nel progetto tecnico dei viola di Paolo Vanoli. Ovviamente è coinvolto anche il Venezia, che in estate aveva ceduto il centrocampista in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro al raggiungimento di determinate condizioni. Per Caviglia quello a Parma sarebbe un ritorno: ha già vestito la maglia gialloblù, in prestito dalla Juventus, nella stagione 2020/2021.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio