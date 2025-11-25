Nazione: “Giovedì grande chance per Nicolussi Caviglia. Da lui Vanoli vuole di più”

Quella di giovedì sarà una grande chance per Nicolussi Caviglia, finito a sorpresa in ballottaggio con Fagioli per giocare da play. L’ex Venezia era stato già ‘pizzicato’ da Vanoli dopo la gara con il Genoa e contro la Juventus è rimasto in panchina. Da lui il tecnico vuole di più, deve velocizzare giocate e trovare linee di passaggio, non giocando sempre sul corto ma cercando anche il cambio di gioco. Cose sulle quali sta lavorando in allenamento, ma andranno riportate sul campo. Lo riporta La Nazione.