25 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Giovedì grande chance per Nicolussi Caviglia. Da lui Vanoli vuole di più”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Giovedì grande chance per Nicolussi Caviglia. Da lui Vanoli vuole di più”

Redazione

25 Novembre · 10:15

Aggiornamento: 25 Novembre 2025 · 10:15

TAG:

FiorentinaNicolussi Caviglia

Condividi:

di

Deve velocizzare le giocate ed inoltre cercare il cambio gioco

Quella di giovedì sarà una grande chance per Nicolussi Caviglia, finito a sorpresa in ballottaggio con Fagioli per giocare da play. L’ex Venezia era stato già ‘pizzicato’ da Vanoli dopo la gara con il Genoa e contro la Juventus è rimasto in panchina. Da lui il tecnico vuole di più, deve velocizzare giocate e trovare linee di passaggio, non giocando sempre sul corto ma cercando anche il cambio di gioco. Cose sulle quali sta lavorando in allenamento, ma andranno riportate sul campo. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio