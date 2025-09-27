Zauli ottimista: Le qualità di Fagioli verranno fuori. La Fiorentina si rialzerà perchè ha giocatori di qualità

L’allenatore Lamberto Zauli ha parlato di diversi giocatori che ha allenato in carriera tra i quali i due centrocampisti della Fiorentina .

L’allenatore Lamberto Zauli, che durante la sua carriera ha allenato varie squadre tra cui Crotone, Perugia e Juve Next Gen è intervenuto su TMW parlando di alcuni giocatori allenati in passato tra i quali Fagioli e Nicolussi Caviglia.

Cosa ne pensa di Fagioli e Nicolussi, oggi entrambi alla Fiorentina: il primo è in difficoltà, il secondo si è inserito bene. Che ne pensa?

”Prendere in mano una squadra non è mai facile. Fagioli ha iniziato bene l’anno scorso, poi ci sono stati alti e bassi, anche per problemi extra calcistici. La su qualità emergerà. Nicolussi è appena arrivato ma si è fatto trovare pronto. Credo che la Fiorentina abbia due ottimi centrocampisti: è un campionato lungo e il loro valore verrà fuori”.