Gazzetta: “Italia, Gattuso prova il 4-1-3-2. Nicolussi la sorpresa?”

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Italia, Gattuso prova il 4-1-3-2. Nicolussi la sorpresa?”

Redazione

FiorentinaItaliaKeanNicolussi Caviglia

Nicolussi Caviglia piace a Gattuso

Nel primo allenamento a porte chiuse a Coverciano, Rino Gattuso ha provato il 4-4-2 (declinabile anche nel 4-1-3-2) con gli uomini della partita contro Israele in vista della gara tra l’Italia e l’Estonia di sabato, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

L’unica eccezione Andrea Cambiaso a destra al posto dell’infortunato Politano. Ecco gli undici: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui. Nel corso dell’allenamento poi hanno trovato spazio fra i teorici titolari Spinazzola (sia da terzino sinistro che da esterno alto a destra), Nicolussi Caviglia e Cristante. Ma è presto per trarre conclusioni perché Gattuso ha ancora due giorni di tempo per sperimentare. Ieri proprio Nicolussi Caviglia e Cambiaghi hanno parlato in conferenza stampa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

