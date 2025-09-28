Nicolussi Caviglia: “Conta saper occupare gli spazi più che i moduli. Belllo potere conoscere la storia di questa rivalità”

Il centrocampista Nicolussi Caviglia ha parlato a Dazn prima del derby tra Fiorentina e Pisa all’Arena Garibaldi

Il calciatore della Fiorentina Nicolussi Caviglia ha parlato ai microfoni di DAZN prima del derby Pisa-Fiorentina: “Conta saper occupare gli spazi più che i moduli e trovare un’alchimia di gruppo, che speriamo di mostrare in campo. È un derby molto importante ed una rivalità che si porta avanti del Medioevo. È bello potere guardarsi dietro e capirà la storia di questa rivalità”.