Labaro Viola

Nicolussi Caviglia: “Conta saper occupare gli spazi più che i moduli. Belllo potere conoscere la storia di questa rivalità”

Il centrocampista Nicolussi Caviglia ha parlato a Dazn prima del derby tra Fiorentina e Pisa all’Arena Garibaldi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2025 14:42
Nicolussi Caviglia: “Conta saper occupare gli spazi più che i moduli. Belllo potere conoscere la storia di questa rivalità” - Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Acf Fiorentina
Nicolussi Caviglia
Condividi

Il calciatore della Fiorentina Nicolussi Caviglia ha parlato ai microfoni di DAZN prima del derby Pisa-Fiorentina: “Conta saper occupare gli spazi più che i moduli e trovare un’alchimia di gruppo, che speriamo di mostrare in campo. È un derby molto importante ed una rivalità che si porta avanti del Medioevo. È bello potere guardarsi dietro e capirà la storia di questa rivalità”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok