Cecchi difende Pioli: “Piena fiducia in lui, la Fiorentina verrà fuori e i risultati arriveranno già col Como”

Mirko Carmignani

Il giornalista ha difeso il tecnico emiliano dopo la sconfitta di sabato contro i partenopei al Franchi per 3-1

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare del momento dei viola dopo la batosta col Napoli: “Il Napoli ha fatto una prestazione a parte perché è una squadra di un altro livello rispetto a noi e si è visto, ma sono convinto che col Como vedremo un’altra Fiorentina perché quella è una squadra con cui possiamo avere un confronto e che possiamo battere.”

Su Pioli: “Lo difendo e ho fiducia in lui perché può darci molto basta avere pazienza e dargli del tempo, sa che Fagioli non è un regista e vedrete non lo farà più e avremo Nicolussi che è stato preso per fare quel ruolo, ma è arrivato da poco e magari lo doveva ancora inserire.”

Sulla difesa: “La rimetterei a 4 perché a 3 non abbiamo centrali veri e nessuno di questi sa attaccare come vuole il mister. Non massacrerei Pongracic che si è perso l’uomo, ma continua ad essere un buon giocatore così come darei tranquillità a Comuzzo. Siamo un cantiere del quale ci sono solo le fondamenta, ma ancora non vediamo il prodotto finale.”

