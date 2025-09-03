Nazione: “Sarà accelerato l’inserimento di Nicolussi Caviglia, si prospetta un elemento centrale”

Dopo due giorni di riposo, oggi la Fiorentina riprenderà gli allenamenti al Viola Park, orfana dei nove nazionali. Saranno giorni fondamentali per Pioli in vista della ripresa (sabato 13, ore 20.45) contro il Napoli e non solo. Fin qui si è vista una Fiorentina completamente in costruzione, bisognosa di assimilare le richieste dell’allenatore e di assorbire le modifiche tattiche rispetto allo scorso anno.

Pioli però potrà lavorare sugli altri. Sarà accelerato l’inserimento di un elemento che si annuncia centrale come Nicolussi Caviglia, mentre Piccoli potrà conoscere meglio i propri compagni. Lo scrive La Nazione.