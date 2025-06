Dalla Germania riportano: “La Fiorentina è interessata a Hinestroza, esterno del Nacional in Colombia”

Secondo quanto riportato dal sito tedesco FussballEuropa.com i viola sarebbero interessati a Marino Hinestroza, esterno classe 2002 in forza all’Atletico Nacional e di nazionalità colombiana che avrebbe tanti estimatori in Italia con molte squadre nella lista tra cui Lazio, Bologna e Torino e piace molto anche in Germania con il Colonia in testa. Marino Hinestroza è un esterno molto talentuoso che si contraddistingue per la sua abilità di saltare l’uomo e per la capacità di segnare con un tiro notevole. Nella sua parentesi colombiana Hinestroza ha registrato 22 presenze con 3 reti ed ha anche esordito nel mese di giugno con la nazionale maggiore colombiana nella sfida valevole per le qualificazioni mondiali sudamericane del 2026 contro il Perù pareggiata 0-0.