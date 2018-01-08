La colonia francese supera l'esame: pollice su per Veretout, Thereau, Laurini ed Eysseric

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza le prove della colonia francese viola, quella composta da Thereau, Eysseric, Laurini e Veretout. Tra di loro, qualche azione è in rialzo, altre in riba...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza le prove della colonia francese viola, quella composta da Thereau, Eysseric, Laurini e Veretout. Tra di loro, qualche azione è in rialzo, altre in ribasso, mentre molte si sono stabilizzate: puntare sui nati d’oltralpe è stato conveniente. Nell’ultimo periodo si segnala la flessione di Thereau, l’inizio di risalita in Eysseric, le conferme delle prestazioni ottime di Veretout e discrete di Laurini. Chissà che non venga voglia di tornare sul mercato francese anche a gennaio.