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La colonia francese supera l'esame: pollice su per Veretout, Thereau, Laurini ed Eysseric

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza le prove della colonia francese viola, quella composta da Thereau, Eysseric, Laurini e Veretout. Tra di loro, qualche azione è in rialzo, altre in riba...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2018 10:19
La colonia francese supera l'esame: pollice su per Veretout, Thereau, Laurini ed Eysseric - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric
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La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza le prove della colonia francese viola, quella composta da Thereau, Eysseric, Laurini e Veretout. Tra di loro, qualche azione è in rialzo, altre in ribasso, mentre molte si sono stabilizzate: puntare sui nati d’oltralpe è stato conveniente. Nell’ultimo periodo si segnala la flessione di Thereau, l’inizio di risalita in Eysseric, le conferme delle prestazioni ottime di Veretout e discrete di Laurini. Chissà che non venga voglia di tornare sul mercato francese anche a gennaio.

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