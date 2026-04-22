Sentite Gosens: "Il Colonia mi piace molto come squadra, attrarrebbe qualsiasi calciatore di livello"

L'esterno tedesco ha espresso il suo gusto per la squadra tedesca

Quello di Robin Gosens nei confronti del Colonia ha tutta l'aria di essere un vero e proprio invito di mercato. L'esterno della Fiorentina, parlando ai microfoni del podcast Copa TS, non ha risparmiato complimenti alla società tedesca, dichiarando:

"Considero questa piazza una meta di grande fascino per chi fa il mio mestiere. Ci sono diversi aspetti che giocano a loro favore: una città fantastica, un pubblico eccezionale e un impianto davvero suggestivo."

Nonostante il tono entusiasta, il calciatore ha preferito mantenere il massimo riserbo sulle proprie intenzioni future, evitando di chiarire se valuterà un trasferimento in Germania per la prossima stagione. Il suo futuro resta un'incognita, complice anche un rendimento in maglia viola che, finora, non è riuscito a pareggiare i fasti dell'annata precedente.