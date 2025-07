Fiorentina su Martel? Il centrocampista del Colonia spegne le voci: “Non voglio andare via”

Il centrocampista del Colonia, Erci Martel, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Bild in merito al suo futuro dopo le voci di mercato che parlavano anche di un interesse da parte della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Non ho l’intenzione di lasciare questo club. Il Colonia vorrebbe rinnovare il mio contratto, che scade nel 2026, ma ho preferito rimandare. Voglio aspettare la prima parte della stagione per capire come andranno le cose. Poi ci confronteremo e valuteremo insieme. Al momento non escludo alcuna possibilità”.

Cosa dovrebbe succedere per convincerti a restare?

“Mi basta avere buone sensazioni. Ci sono tanti volti nuovi in squadra, in ruoli chiave, e anche un nuovo allenatore. Voglio percepire che stiamo costruendo qualcosa, che c’è l’ambizione di giocare un calcio competitivo. Il mister mi ha chiesto di prendermi ancora più responsabilità e di essere un punto di riferimento per il gruppo”.