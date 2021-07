Niente ritorno alla Fiorentina per Jovetic: ha firmato un triennale con l’Herta Berlino

Niente ritorno alla Fiorentina per Stevan Jovetic. L’ex giocatore del Monaco non tornerà a giocare in Serie A ma inizierà una nuova avventura in Bundesliga. Il montenegrino ha firmato un triennale con l’Hertha Berlino.

Di seguito il Tweet apparso sul profilo dell’Herta Berlino.

