Džeko trascina lo Schalke in Bundesliga: subito riscatto dopo l’esperienza negativa alla Fiorentina

l bosniaco protagonista nel finale di stagione dopo il passaggio dalla Fiorentina, mentre Karius e Karaman guidano la promozione

Cinque anni d'attesa evaporati in una serata: lo Schalke 04 torna in Bundesliga per la prima volta dopo la retrocessione del 2021. Decisiva la vittoria di sabato sera contro il Dusseldorf, un 1-0 firmato da Karaman. Tra i protagonisti, l'ex portiere del Liverpool, Loris Karius, e l'attaccante Edin Dzeko, tornato in Germania a gennaio dopo la breve parentesi con la Fiorentina. Per l'attaccante bosniaco, 6 reti e 3 assist in 9 gare, prima di fermarsi per un infortunio alle spalle e rientrare da subentrato solo nella sfiga valsa la promozione a due turni dalla fine.

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