Verso il Parma: Christensen in porta, chance per Pierozzi sulla destra. Mina in difesa

La formazione della Fiorentina anti Parma è un rebus totale. Attesa una nuova rotazione, con l’obiettivo di portare tanti titolarissimi freschi domenica sera a Roma. In porta dovrebbe trovare posto Christensen, in difesa chance per Pierozzi a destra, con Parisi che tornerà a sinistra. In mezzo riposerà Milenkovic proprio in vista dell’Olimpico. Quindi con Quarta domani sera potrebbe esserci Mina, proprio come contro il Genk. Scrive La Nazione.