Christensen e Mina, le operazioni nel reparto difensivo sono quelle che hanno convinto di meno 

Le operazioni nel reparto difensivo sono quelle che hanno convinto di meno: tutta da verificare la superiorità del portiere Christensen rispetto all’affidabile (ma raramente decisivo) Terracciano in un ruolo che Italiano avrebbe voluto potenziare sensibilmente. Lo svincolato difensore centrale Mina arriva poi da molti infortuni e poche partite giocate, mentre è rimasta in canna la partenza di Quarta, che avrebbe dovuto essere sostituito da un centrale di livello (dopo Sutalo e Murillo, è stato cercato anche Theate). Promosso a pieno titolo Ranieri, uno dei migliori in questo inizio, mentre una sorpresa può arrivare sulla fascia destra dal giovanissimo Kayode. Lo scrive La Nazione.