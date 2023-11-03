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Dalla Danimarca: "Christensen è un portiere da piccola squadra. Non ci siamo mai aspettati grandi cose da lui"

Non un successo l'avventura di Christensen in maglia viola fino a questo momento. Intanto, dalla Danimarca non arrivano parole rassicuranti. Infatti, Michel Davidsen, giornalista sportivo danese di Bo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2023 16:05
Dalla Danimarca: "Christensen è un portiere da piccola squadra. Non ci siamo mai aspettati grandi cose da lui" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Non un successo l'avventura di Christensen in maglia viola fino a questo momento. Intanto, dalla Danimarca non arrivano parole rassicuranti. Infatti, Michel Davidsen, giornalista sportivo danese di Bold, ha parlato dell'estremo difensore della Fiorentina. Ecco le sue parole a TMW: "A causa del fisico e della sua tecnica, non ci siamo mai aspettati grandi cose da lui. Però all'Hertha Berlino ha fatto bene. Diciamo che Christensen è più un portiere da piccola squadra. Se riceve tanti tiri in porta si esalta, grazie ai suoi riflessi, ma non è un portiere di gestione. Se la Fiorentina l'ha pensato quando l'ha acquistato ha commesso un errore".

VALCAREGGI: “LA FIORENTINA DEVE ANCORA TROVARE UN ESTERNO FORTE COME CHIESA E CUADRADO. SOTTIL CRESCA”

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