Christensen da 7,5 in pagella. Nazione: “Solo un autogol poteva batterlo in questa partita da Superman”
Ieri affidabile Olly
A cura di Redazione Labaroviola
23 maggio 2026 09:55
Christensen è stato il migliore in campo secondo La Nazione con un 7,5 in pagella: “Affidabile Olly. Si allunga bene subito su di un tiro a giro di Samardzic, attento su Musah e decisive sempre su Samardzic. Salva il risultato su Ahanor, deviando sottomisura una sventola. Reattivo nell'uscire sui piedi di Zappacosta. Si supera ancora una volta su Sulemana, distendendosi sulla sua sinistra con reattività. Solo un autogol poteva batterlo in questa partita da Superman. Dall'87' Lezzerini”.