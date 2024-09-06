Corriere Fiorentino: “Samp e Spezia interessate a Christensen ma l’alto ingaggio ha bloccato ogni trattativa”

Dopo l'arrivo di De Gea e la promozione di Martinelli, Christensen è finito fuori rosa

Il portiere Christensen è stato messo in secondo piano dall'arrivo di De Gea e dalla promozione del giovane Martinelli in prima squadra. Nonostante l'interesse di squadre di Serie B come Sampdoria e Spezia, il suo ingaggio netto di circa mezzo milione di euro ha bloccato ogni trattativa per la sua cessione, e cosi che il danese resta un esubero in casa viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/tutto-fatto-per-il-rinnovo-di-kouame-ingaggio-ridotto-e-allungata-scadenza-lannuncio-nei-prossimi-giorni/267185/