Corriere Fiorentino, la Fiorentina cala il tris da 40 milioni: Christensen, Nzola e Beltran in arrivo

Scrive il Corriere Fiorentino, la Fiorentina ha messo il turbo sul mercato ed ora è pronta a chiudere tre colpi; un portiere, un difensore e un attaccante, desideri di Italiano dunque esauditi. I dirigenti viola hanno spinto per Christensen, portiere dell’Hertha Berlino, per 6 milioni. Poi la chiusura di Nzola con lo Spezia a 13 milioni. E la sorpresa, sorpasso sul Benfica per Beltran, decisivo Burdisso, 25 milioni al River.

