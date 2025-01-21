Di Marzio rivela: "La Salernitana è in chiusura per Oliver Christensen della Fiorentina"

Secondo Di Marzio, Christensen è in procinto di lasciare la Fiorentina per approdare in Serie B, con la maglia della Salernitana

Continuano ad arrivare novità in uscita per la Fiorentina, pronta a cedere anche il portiere Oliver Christensen. Dopo l'addio di Quarta e quello ormai quasi definito di Kayode, i viola si apprestano a cedere anche il portiere Christensen, finito fuori rosa e scavalcato nelle gerarchie da tutti gli altri estremi difensori in squadra.

Christensen è arrivato a Firenze un anno e mezzo fa, con le aspettative di fare il titolare, al posto di Terracciano. Poi, è lentamente scivolato indietro, finendo per diventare il quarto portiere della Fiorentina, con uno stipendio decisamente elevato per ricoprire tale ruolo. Adesso, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il portiere danese è ormai in procinto di lasciare il capoluogo toscano, per approdare in Serie B, alla Salernitana. L'affare sembrerebbe in chiusura, anche se restano da capire la formula e le eventuali cifre della cessione.

DI MARZIO SU IKONE'

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