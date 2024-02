Comunicato ACF: “Arthur fuori per affaticamento muscolare, Christensen in gruppo nei prossimi giorni”

La Fiorentina ha diramato nelle scorse ore la lista dei calciatori convocati per la trasferta di Lecce di domani sera alle ore 20:45. Tra gli assenti, oltre allo squalificato Ikone, spicca anche il nome di Arthur. Per il centrocampista brasiliano di proprietà della Juventus, problemi fisici, come si apprende da nota viola:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Arthur Melo non è stato convocato a causa di un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. Christensen ha, invece, iniziato a lavorare sul campo e rientrerà in gruppo nei prossimi giorni”, scrive la Fiorentina sui propri canali ufficiali di comunicazione.

Ecco la lista completa dei convocati per la partita contro il Lecce