I convocati della Fiorentina per il Lecce: subito Belotti Belotti. Out Christensen e Arthur

La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta di Lecce in programma domani sera al Via del Mare. Ci sono due novità: c’è il nuovo acquisto Andrea Belotti, regolarmente a disposizione dunque dopo il suo approdo in viola nella serata di ieri, non ci sono invece Oliver Christensen e Arthur. Assente anche Ikoné che è squalificato. Questa la lista dei convocati di Italiano.

Portieri: Martinelli, Terracciano, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Faraoni, Kayode, M. Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Nzola, Sottil.

TRATTATIVA GUDMUNDSSON, IL GENOA GIOCA AL RIALZO CON LA FIORENTINA. SITUAZIONE BLOCCATA, STAND-BY