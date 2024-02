Trattativa Gudmundsson, il Genoa gioca al rialzo con la Fiorentina. Situazione bloccata, stand-by

Continua senza sosta la trattativa tra la Fiorentina e il Genoa per Gudmundsson, in questo momento, ore 13.05, la società rossoblù ha rialzato il prezzo del calciatore islandese verso i 30 milioni e la situazione è in stand-by in attesa di una svolta o in un senso o nell’altro. Firenze spera e i contatti non finiscono tra le due parti in causa. Obiettivo vestire di viola Albert Gudmundsson.

DISTANZA TRA FIORENTINA E GENOA