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Sky Sport Germania: "Christensen ha l'accordo con il Paderbon, l'offerta è per un prestito secco"

Il noto giornalista tedesco di Sky Sport Florian Plattenberg ha reso noto tramite il proprio profilo X che il portiere della Fiorentina Christensen ha raggiunto l'accordo con il Paderborn per il trasf...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2025 12:16
Sky Sport Germania: "Christensen ha l'accordo con il Paderbon, l'offerta è per un prestito secco" -
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Il noto giornalista tedesco di Sky Sport Florian Plattenberg ha reso noto tramite il proprio profilo X che il portiere della Fiorentina Christensen ha raggiunto l'accordo con il Paderborn per il trasferimento. Per completare il trasferimento adesso serve che venga raggiunto anche l'accordo tra i due club, il Paderborn infatti offre alla Fiorentina un prestito secco fino al termine della stagione senza opzioni di acquisto ne con diritto ne con obbligo di riscatto. Adesso la decisione finale spetta alla Fiorentina che dovrà decidere se accontentarsi di un prestito o aspettare per cederlo a titolo definitivo

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