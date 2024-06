Christensen: “Fa ancora molto male la finale, ma miglioreremo. Sono pronto per la prossima stagione”

Oliver Christensen, sul suo account di Instagram, ha lasciato un messaggio ai tifosi della Fiorentina, esprimendo il suo rammarico per la finale di Atene e ringraziando tutti per il sostegno offerto alla squadra. Le parole del portiere danese:

“Il 1° anno alla Fiorentina è ormai passato. Non è finita come tutti avremmo voluto con un trofeo, e pensarci fa ancora molto male. Perché questo club, i giocatori, lo staff, la città e i tifosi meritano davvero di alzare un trofeo dopo l’incredibile lavoro svolto negli ultimi anni in cui si è arrivati ​​a tante finali. Spero che la prossima stagione sia migliore per me personalmente e noi come squadra miglioreremo ulteriormente. Quindi possiamo continuare a inseguire grandi cose.

Un grande ringraziamento ai tifosi che hanno viaggiato in tutta Europa e in Italia per sostenerci in viaggio e a casa. Significa tutto.

Adesso è il momento di vedere la mia famiglia in Danimarca. Ma sono già emozionato per la prossima stagione. A presto e buona estate”.

