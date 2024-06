Bucciantini: “Attaccanti come Sesko devi prenderli subito. Se vuoi spendere 20 milioni aspetti l’occasione…”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina con l’avvio del calciomercato ed i primi nomi che iniziano a circolare. Queste le sue parole:

“Su Italiano a Bologna? Italiano secondo me a Bologna, vediamo se gli smantellano la squadra, ma potrebbe divertirsi. Lui non ha lasciato Firenze per Bologna ma ha semplicemente concluso il suo ciclo ed il suo lavoro. Ha preso una decisione e poi si è messo a vedere la soluzione giusta: il Napoli è andato su Conte, il Milan non ha valutato allenatori italiani e quindi si è presentato il Bologna.

“Il centravanti della Fiorentina? Non è facile trovare grandi attaccanti in giro per la Serie A e chi ce li ha ci ha costruito delle annate pazzesche. La Fiorentina ha bisogno di un paio di giocatori forti in attacco, il centravanti dà più serenità ma non c’è solo quello perchè servono anche gli esterni. Pradè si è sbilanciato dicendo un grande attaccante. Ci sono 5 o 6 attaccanti in Europa tra il 99 ed il 2002 che non devi aspettare a prenderli ed io parto da Sesko del Lipsia. Il problema è quanto vuoi spendere perchè è chiaro che se vuoi spendere 20 milioni devi aspettare l’occasione giusta.”

