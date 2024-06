Un’altra estate con il tormentone Berardi? La Gazzetta scrive: “Ha scelto la Juventus, è la volta buona”

Domenico Berardi sembra aver preso una decisione importante per il suo futuro calcistico: vota Juventus. Dopo anni di speculazioni e trattative fallite con varie squadre di Serie A, sembra che il numero 10 del Sassuolo abbia deciso di sposare la causa bianconera e soprattutto di dire addio al club neroverde (ma questa non è una novità). Importanti novità infatti arrivano dalla Gazzetta dello Sport e riguardano il futuro dell’attaccante classe ’94, attualmente alle prese con un infortunio, ma desideroso di lasciare il Sasol per continuare a giocare in Serie A e lui vorrebbe unirsi alla Juve. Ci sono anche altre possibili destinazioni come il Milan, il Napoli o la Roma, ma per un motivo o per l’altro scaldano meno Domenico che adesso aspetta l’evolversi del calciomercato Sassuolo.

Nonostante la sua fede per l’Inter, Berardi sembra aver messo da parte il suo amore per i nerazzurri per intraprendere una nuova avventura con la Juventus. La squadra di Torino sembra essere la scelta giusta per l’esterno prossimo 30enne, soprattutto con Thiago Motta in panchina, con il quale Berardi potrebbe trovare la situazione ideale per esprimere al meglio le proprie potenzialità. Le trattative tra la Juventus e il Sassuolo sembrano essere già in corso, con l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali che sta valutando diverse opzioni per il trasferimento del calciatore. Lo riporta Sassuolo News.

