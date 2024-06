TMW, La Fiorentina mette nel mirino Pashko: esterno classe 2006 della Dinamo Kiev

Kyrylo Pashko, esterno d’attacco classe 2006 attualmente di proprietà della Dinamo Kiev, dove fa parte della rosa dell’Under 19, è tra i giovani più interessanti della sua Nazione e alcuni club italiani lo hanno messo nel mirino. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2025 con la società della Capitale ucraina e secondo quanto raccolto da TMW Fiorentina, Atalanta, Bologna e Girona hanno preso informazioni con il suo entourage, per provare a prelevarlo durante la prossima sessione di mercato estiva.

Le possibili trattative.

L’Atalanta ha avviato ormai da una stagione il suo progetto Under 23 e, da sempre attenta ai giovani più interessanti di tutti i campionati, ha osservato più volte il giocatore. Bologna e Fiorentina si sono interessate rispettivamente per le loro Primavere, mentre il Girona (club che fa parte delle proprietà del City Group) ha preso informazioni per la squadra “B”.

Concorrenza folta.

Difficile in questo senso fare previsioni su chi potrà spuntarla, visto che tutti e quattro i club lo monitoreranno ancora per poi provare un approccio concreto anche con la Dinamo Kiev, che non si metterà certamente di traverso bloccando il giovane esterno, ma altrettanto sicuramente vorrà ottenere il più possibile dalla cessione del suo talento, che ha fatto la trafila delle giovanili al Metalist Kharkiv vestendo poi anche la maglia dello Zorya, nell’Under 19.

