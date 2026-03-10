Gazzetta: “La Fiorentina ha chiesto di inserire Christensen in lista UEFA, entro il giorno della gara la risposta”

La volontà sarebbe quella di risparmiare anche De Gea contro il Rakow, ma Lezzerini è infortunato (lesione del muscolo retto femorale della coscia destra) e per questo la società ha chiesto di fare un cambio in lista Uefa e inserire Christensen, una modalità consentita per gli estremi difensori nel caso di tempi di recupero medio-lunghi.

La regola prevede che lo stop debba essere di oltre trenta giorni, da calcolare dal momento dell’infortunio. Lezzerini si è fatto male il 26 febbraio nel ritorno dei playoff con lo Jagiellonia ed è a questa data che vanno aggiunti 31 giorni. La Fiorentina ha fatto la richiesta e aspetta una risposta che dovrà arrivare entro il giorno della partita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.