Gazzetta: “La Fiorentina ha chiesto di inserire Christensen in lista UEFA, entro il giorno della gara la risposta”

De Gea deve riposare, oltre un mese di stop per Lezzerini

La volontà sarebbe quella di risparmiare anche De Gea contro il Rakow, ma Lezzerini è infortunato (lesione del muscolo retto femorale della coscia destra) e per questo la società ha chiesto di fare un cambio in lista Uefa e inserire Christensen, una modalità consentita per gli estremi difensori nel caso di tempi di recupero medio-lunghi.

La regola prevede che lo stop debba essere di oltre trenta giorni, da calcolare dal momento dell’infortunio. Lezzerini si è fatto male il 26 febbraio nel ritorno dei playoff con lo Jagiellonia ed è a questa data che vanno aggiunti 31 giorni. La Fiorentina ha fatto la richiesta e aspetta una risposta che dovrà arrivare entro il giorno della partita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

