Nazione: “Christensen? A gennaio può arrivare l’addio. Martinelli può finire in prestito. Parisi? Vale 10 milioni”

Diversi calciatori della Fiorentina attendono gennaio

Diciamolo apertamente ci sono almeno quattro giocatori viola – salvo sorprese, sia chiaro – che non vedono l’ora di stappare lo spumante per l’arrivo del 2025. O, nel caso specifico, di quei giorni che con il mese di gennaio riaccendono i motori del mercato. In ballo, del resto, c’è il loro futuro. Che se fosse (o sarà) lontano da Firenze potrebbe regalare loro maggiori soddisfazioni. E occasioni. Prendiamo il portiere Oliver Christensen (quotazione di mercato 3 milioni), ormai escluso dalla gerarchia dei numeri uno di Palladino. Prestito secco o cessione a titolo definitivo, per lui gli affari di gennaio saranno una liberazione. In caso contrario, occhio al giovane Tommaso Martinelli che non scarterebbe l’idea di andare a giocare da qualche parte. E che dire di Fabiano Parisi? Prezzo da gioiellino di famiglia (10 milioni), impiego super-minimo e adesso (e ormai) scavalcato nel ruolo e nella posizione dall’arrivo di Gosens. Parisi di sicuro ha un suo mercato e per la Fiorentina una trattativa per l’esterno potrebbe rappresentare anche un buon jolly finanziario. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-parisi-nel-mirino-del-milan-per-gennaio-ipotesi-prestito-con-riscatto-o-cessione-definitiva/272390/