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Accomando svela: "Christensen verso il prestito, Kayode ha offerte ma Palladino non vuole privarsene"

Il giornalista Orazio Accomando ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina, aggiungendo alcune considerazioni su Christensen e Kayode

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2024 14:08
Accomando svela: "Christensen verso il prestito, Kayode ha offerte ma Palladino non vuole privarsene" -
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Mercato che si sta letteralmente infiammando in casa Fiorentina, sia in entrata che in uscita.  In mattinata, sono state confermate le indiscrezioni che vedono la società viola vicina a Tanner Tessmann, centrocampista statunitense in forza al Venezia. Inoltre, confermati anche i contatti con il portiere David De Gea, così come il forte interesse per Gudmundsson in caso di partenza di Nico Gonzalez. Il giornalista Orazio Accomando, a tal proposito, ha aggiunto che Oliver Christensen va verso il prestito, Amrabat e Nzola verso la cessione, mentre Kayode ha offerte dalla Premier, ma mister Palladino non vuole assolutamente privarsene. Infine, ad oggi, Szczesny resta un sogno.


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