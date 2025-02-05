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Ds Salernitana racconta: "Non credevo che Christensen potesse venire in Serie B. Chiuso in 5 minuti"

Marco Valentini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato nella conferenza stampa di post mercato. Soffermandosi su Christensen, rivela il retroscena sull'operazione che ha portato il portiere...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2025 16:28
Ds Salernitana racconta: "Non credevo che Christensen potesse venire in Serie B. Chiuso in 5 minuti" -
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Marco Valentini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato nella conferenza stampa di post mercato. Soffermandosi su Christensen, rivela il retroscena sull'operazione che ha portato il portiere danese a Salerno:

"È capitata l'occasione di Christensen, inaspettata. La Fiorentina mi ha detto che era un calciatore in uscita. A quel punto ho parlato con Sepe, gli ho spiegato la situazione. A me non è mai successo che il mio portiere titolare non godesse della fiducia collettiva, si percepiva insoddisfazione. Non credevo che Christensen potesse scendere in serie B, ho chiuso tutto in 5 minuti"

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