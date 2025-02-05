Ds Salernitana racconta: "Non credevo che Christensen potesse venire in Serie B. Chiuso in 5 minuti"

Marco Valentini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato nella conferenza stampa di post mercato. Soffermandosi su Christensen, rivela il retroscena sull'operazione che ha portato il portiere...

Marco Valentini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato nella conferenza stampa di post mercato. Soffermandosi su Christensen, rivela il retroscena sull'operazione che ha portato il portiere danese a Salerno:

"È capitata l'occasione di Christensen, inaspettata. La Fiorentina mi ha detto che era un calciatore in uscita. A quel punto ho parlato con Sepe, gli ho spiegato la situazione. A me non è mai successo che il mio portiere titolare non godesse della fiducia collettiva, si percepiva insoddisfazione. Non credevo che Christensen potesse scendere in serie B, ho chiuso tutto in 5 minuti"

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