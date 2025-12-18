Da Spezia rivelano: “Christensen piace allo Spezia dopo l’infortunio di Fallou Sarr. Profilo già sondato”

Lo Spezia è alla ricerca di un nuovo portiere e guarda anche in casa Fiorentina. Come riportato da Città dello Spezia, dopo il grave infortunio di Fallou Sarr, che resterà fuori per tutta la stagione in seguito all’operazione alla caviglia, il club ligure interverrà nel mercato di gennaio per rinforzare il reparto, inserendo un estremo difensore che possa contendersi il posto da titolare con Mascardi.

Tra i profili valutati nelle ultime settimane figura anche Oliver Christensen. Il portiere danese della Fiorentina ha appena concluso il prestito allo Sturm Graz e, rientrato a Firenze, si trova ora davanti a due possibili scenari: restare come vice di De Gea, con la conseguente partenza in prestito del giovane Martinelli, oppure accettare una nuova esperienza temporanea, magari di sei mesi con opzione di riscatto.

Christensen, ex Salernitana, si è detto disponibile a valutare ogni soluzione, a patto di avere continuità. La priorità resta infatti quella di giocare con regolarità fino a giugno. Al momento l’ipotesi Spezia appare complessa, ma resta comunque un’opzione da tenere in considerazione.