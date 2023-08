Pedullà: “Fiorentina scatenata, Christensen per 6 milioni, per Beltran 20 milioni più bonus, contatti in corso”

La Fiorentina vuole essere grande protagonista sul mercato. In giornata vi abbiamo anticipato l’arrivo di Christensen per la porta, operazione da 6 milioni dopo quelle che hanno portato in viola Parisi, Arthur, Infantino e Mina. Il club viola aspetta nella settimana che sta per arrivare l’irruzione per Amrabat che, come già svelato, vuole soltanto il Manchester United.

Il centrocampista ha detto no al West Ham, non intende prendere in considerazione proposte arabe e non ci sono riscontri, attualmente, sul Bayern. Ora il club viola aspetta l’avanzata del Manchester United dopo che è stato raggiunto un accordo sull’ingaggio.

La Fiorentina vuole prendere due attaccanti: Lucas Beltran è un profilo che piace molto, ci sono contatti in corso e la scelta è stata fatta. Operazione superiore ai 20 milioni più bonus, il River Plate ha aperto dopo che il Benfica ha deciso di andare su altre piste. E il profilo di Beltran è quello giusto per investire su un attaccante giovane (classe 2001) con il talento per esplodere in Serie A.

Ricordiamo che nella notte tra martedì e mercoledì il River sarà impegnato in Libertadores contro l’Internacional. Intanto, nelle prossime ore la Viola conta di definire l’arrivo di Nzola, un nome che abbiamo svelato la prima settimana di giugno, avevamo evidenziato come fosse una richiesta precisa di Italiano.

Chiaramente la Fiorentina intende valutare bene la posizione di un attaccante in uscita, sotto la lente d’ingrandimento potrebbe esserci Cabral senza trascurare la posizione di Jovic. E miscelare bene entrate più uscire diventa fondamentale per gli equilibri interni. In ogni caso la Fiorentina ha i motori accesi per chiudere alla grande la sessione estiva di calciomercato. E la settimana in arrivo è quella giusta per consegnare a Italiano importanti regali di mercato. Lo scrive Alfredo Pedullà

