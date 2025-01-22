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Le cifre di Christensen alla Salernitana: prestito secco per 6 mesi, guadagnerà 350 mila euro

Il portiere della Fiorentina Christensen è arrivato in Campania: giocherà nella Salernitana per i prossimi 6 mesi, guadagnando 350 mila euro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2025 13:57
Le cifre di Christensen alla Salernitana: prestito secco per 6 mesi, guadagnerà 350 mila euro - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Oliver Christensen diventerà presto un nuovo giocatore della Salernitana. Dopo la chiusura dell'affare in prestito secco arrivata ieri nella tarda mattinata, oggi il portiere è arrivato a Salerno per iniziare la sua nuova avventura dopo aver passato sei mesi ai margini del progetto Fiorentina: come riporta SkySport, l'estremo difensore danese è in Campania per svolgere le visite mediche e poi essere aggregato al gruppo allenato da Breda.

Il calciatore, che sembrava in procinto di trasferirsi al Paderborn in Germania salvo poi veder chiudere questa opportunità a causa del limite di prestiti all'estero già raggiunto dalla società gigliata, guadagnerà, stando a quanto riportato da TuttoSalernitana, 350mila euro fino al termine della stagione. Lo scrive TMW.

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