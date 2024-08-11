Da Roma: "In caso di cessione di Mandas, nella lista della Lazio c'è anche Christensen, in uscita dalla Fiorentina"

Dopo l'arrivo di De Gea e il rinnovo imminente di Terracciano, Christensen dovrà lasciare Firenze. Ci pensa la Lazio

Secondo quanto riportato da Voce Laziale, i biancocelesti starebbero iniziando a cercare un possibile vice-Provedel nel caso in cui la cessione di Mandas al Wolverhampton dovesse concretizzarsi. Tra i profili osservarti dalla Lazio ci sono Consigli del Sassuolo e Oliver Christensen, in uscita dalla Fiorentina dopo l'arrivo di De Gea e il rinnovo contrattuale imminente per Terracciano.

Contro il Parma subito ballottaggio tra i pali. Ad oggi favorito Terracciano

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