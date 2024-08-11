Per la prima di campionato subito ballottaggio tra i pali: contro il Parma resta favorito Terracciano

Contro il Parma ci sarà subito un ballottaggio tra i pali, la scelta di Palladino al momento favorisce la presenza di Terracciano

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione: nella prima partita di campionato, la Fiorentina affronterà il Parma neopromosso allo Stadio Tardini. Non mancheranno i ballottaggi, a partire da quello tra i pali. Attualmente, sembra che Terracciano sia in vantaggio per una maglia da titolare contro i ducali, mentre De Gea, ieri, ha svolto il suo primo allenamento al Viola Park, mentre il resto della squadra era impegnato nell'amichevole in Germania contro il Friburgo, terminata 2-2 con reti di Kean e Mandragora.

Al di là della prima di campionato, Palladino potrebbe optare per un impiego differenziato dei due portieri, con De Gea titolare in campionato e Terracciano impiegato nelle gare di Conference League e Coppa Italia.

Tra domani e martedì è previsto un incontro tra la società viola e gli agenti di Pietro Terracciano per discutere il rinnovo del contratto, con un possibile prolungamento fino al 2026. Per quanto riguarda le cessioni, Christensen è in uscita e dovrà cercare una nuova destinazione. A riportarlo è La Nazione.

Da Genova: "Gudmundsson torna ad allenarsi, il Genoa vuole ripartire da lui"

https://www.labaroviola.com/da-genova-gudmundsson-e-tornato-ad-allenarsi-lidea-del-genoa-e-quella-di-ripartire-da-lui/263789/