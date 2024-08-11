Da Genova: “Gudmundsson è tornato ad allenarsi, l’idea del Genoa è quella di ripartire da lui”

Ieri intanto Gudmundsson è tornato ad allenarsi al Signorini, si avvicina il momento del suo rientro in gruppo. E per ora il Genoa non ha alcuna intenzione di liberarlo, perché non ha un sostituto all...

Ieri intanto Gudmundsson è tornato ad allenarsi al Signorini, si avvicina il momento del suo rientro in gruppo. E per ora il Genoa non ha alcuna intenzione di liberarlo, perché non ha un sostituto all'altezza. E l'idea è quella di ripartire da lui, anche se il mercato è in continua evoluzione. Così Gila:

«Mi auguro che la situazione si delinei in fretta. È fondamentale per 1l giocatore, ma in primis per noi e per la squadra. Voglio giocatori contenti di vestire la maglia del Genoa. Albert in questo momento sta smaltendo questo piccolo problemino. E un grandissimo professionista e sta lavorando forte per poter tornare». Lo scrive il secolo XIX

CONTE SI LAMENTA DEL MERCATO DEL NAPOLI

https://www.labaroviola.com/conte-gia-si-lamenta-ci-mancano-giocatori-e-oggettivo-questi-lo-scorso-anno-sono-arrivati-decimi/263763/